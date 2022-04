La Borsa svizzera apre in ribasso

È partita una nuova giornata sui mercati finanziari europei. Keystone

Apertura in ribasso per la borsa svizzera nella seconda seduta della settimana: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'402,65 punti, in flessione dello 0,84% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto delle chiusure negative di Wall Street (Dow Jones -1,19% a 34'308,08 punti, Nasdaq -2,18% a 13'411,96 punti) e della debolezza delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,81% a 26'334,98 punti).

Nell'ambiente finanziario globale il nervosismo è elevato, in attesa del dato sull'inflazione in marzo negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha già avvertito che sarà «molto alto», ciò che ha spinto nella notte al rialzo i rendimenti dei titoli di stato.

Sul fronte interno l'attenzione è oggi concentrata su Givaudan (-1,36%) e su Sika, (-0,98%) che hanno informato sull'andamento degli affari nel primo trimestre. Fra gli altri i valori SMI il più dinamico è Partners Group (+0,18%), mentre il meno ispirato appare UBS (-3,62%). Nel mercato allargato non sono passate inosservate le ultime comunicazioni della Finma concernenti Blackstone Resources (-3,51%), accusata di aver manipolato il corso della sua azione.

