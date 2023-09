È partita una nuova giornata sui mercati finanziari europei. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'001,53 punti, in flessione dello 0,47% rispetto a ieri.

Orfano delle indicazioni di Wall Street – chiusa ieri per festività – il mercato guarda essenzialmente all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,30% a 33'036.76 punti).

Ad offuscare il quadro generale sono gli ultimi dati congiunturali cinesi: in particolare non è passato inosservato il calo dell'indice Pmi servizi. Vari indicatori macro saranno pubblicati in giornata anche in Europa e negli Stati Uniti. È attesa comunque una giornata sostanzialmente tranquilla, almeno sino alla ripresa dell'attività oltre Atlantico.

Sul fronte interno i riflettori son puntati su Partners Group (+5,25%), che ha presentato risultati semestrali chiaramente in crescita. Nello stesso comparto finanziario sorvegliata speciale rimane UBS (-0,30%), il cui corso ha avuto di recente un'evoluzione assai favorevole sulla scia delle ultime novità concernenti l'integrazione di Credit Suisse. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,14%), mentre il meno convincente appare Richemont (-1,04%).

Nel mercato allargato gli analisti stanno studiando i risultati di BKW (dato non ancora disponibile) e Accelleron (-1,86%). Helvetia (-0,45%) ha annunciato che integrerà la rete di distribuzione Moneypark e che procederà a una rettifica di valore di 27 milioni di franchi.

