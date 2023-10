Le piazze europee sono alla ricerca di nuovi stimoli. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'871,17 punti, in flessione dello 0,27% rispetto a ieri.

Il mercato cerca di ispirarsi alla chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,93% a 33'984,54 punti, Nasdaq +1,20% a 13'567,98 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +1,20% a 32'040,29 punti).

Fra gli investitori cresce la speranza che la diplomazia possa attenuare le tensioni in Medio Oriente, all'origine di molta incertezza negli ultimi giorni. Inoltre le prime cifre diffuse dalle banche americane fanno sperare in un buona stagione di risultati aziendali: vi è quindi attesa per i dati che saranno pubblicati da Goldman Sachs e Bank of America. In Svizzera bisognerà invece aspettare domani prima che la stagione parta sul serio.

A livello di singoli titoli in primo piano figura Lonza (+0,45%), che nella giornata degli investitori si è data nuovi ambiziosi obiettivi in materia di ricavi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Richemon (+0,19%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-1,02%). Nel mercato allargato i riflettori sono puntati su Basilea (+0,39%), che ha presentato i dati di un congresso medico, e su Georg Fischer (-0,40%), che ha ampliato la sua partecipazione in Upnor.

ats