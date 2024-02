Sui mercati finanziari la giornata si presenta soprattutto all'insegna dell'attesa. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'428,32 punti, in flessione dello 0,25% rispetto a ieri.

Il mercato – che ieri ha stabilito un nuovo massimo dell'anno – prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,17% a 38'563,80 punti, Nasdaq -0,92% a 15'630,78 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo in rosso (Nikkei -0,26% a 38'262,16 punti).

Gli investitori sembrano optare per un atteggiamento prudente, in attesa di due pubblicazioni che arriveranno in serata dagli Stati Uniti: da una parte i verbali dell'ultima seduta della Federal Reserve, da cui ci si aspettano indicazioni circa il futuro della politica monetaria americana, e dall'altra i risultati di Nvidia, colosso americano dei processori grafici ampiamente diffusi nell'industria informatica, i cui dati sono considerati un importante barometro del settore tecnologico.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Roche (+0,05%), dopo l'abbassamento di obiettivo di corso deciso da JPMorgan. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sonova (+0,75%), mentre il meno convincente appare Holcim (-1,11%).

Nel mercato allargato l'attenzione è concentrata EFG International (+2,65%), che ha diffuso dati relativi al 2023 chiaramente superiori alle previsioni, annunciando nel contempo un sensibile aumento del dividendo.

