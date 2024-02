È partita una nuova giornata sui mercati finanziari europei. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'439,28 punti, in flessione dello 0,12% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,16% a 39'069,23 punti, Nasdaq -0,13% a 15'976,25 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo piatta (Nikkei +0,01% a 39'239,52 punti).

Gli investitori sembrano optare per un atteggiamento prudente, in attesa di alcuni importanti dati macroeconomici americani: da una parte il prodotto interno lordo (Pil), che sarà reso noto domani, dall'altra indicatori sui prezzi che saranno diffusi giovedì. Lo scenario migliore, per il proseguimento del rally borsistico, sarebbe una crescita economica robusta, ma non troppo forte, accompagnata da un'inflazione in calo.

Sul fronte interno scarseggiano oggi le notizie di rilievo concernenti le blue chip, in attesa di conosce domani i dati annuali di Holcim (+0,09%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+0,63%), mentre il meno convincente appare Sonova (-0,59%).

Molto movimento è per contro in atto nel mercato allargato: hanno informato sull'andamento degli affari Straumann (-6,15%), SIG (+2,18%) e PSP Swiss Property (-0,04%).

ats