La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'981,52 punti, in flessione dello 0,17% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,17% a 39'872,99 punti, Nasdaq +0,22% a 16'832,62 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo negativa (Nikkei -0,85% a 38'617,10 punti).

Gli occhi sono puntati verso gli Stati Uniti: in serata è prevista la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve e molta attesa è anche la diffusione dei risultati trimestrali del colosso dei processori Nvidia. Fino ad allora gli investitori potrebbero rimanere prudenti.

Sul fronte interno l'attenzione è concentrata su Swiss Life (-1,78%), che ha informato sui primi tre mesi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+1,64%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-0,65%).

Nel mercato allargato Ypsomed (dato non ancora disponibile) ha pubblicato dati dell'esercizio 2023/2024, mentre Sandoz (-0,25%) ha ottenuto il via libera per la commercializzazione nell'Ue dei biosimilari Wyost e Jubbonti, due preparati per il trattamento delle malattie ossee legate al cancro e dell'osteoperosi.

