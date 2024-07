È una giornata carica di novità aziendali per gli operatori di borsa. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la quarta seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'280,10 punti, in flessione dello 0,44% rispetto a ieri.

SDA

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,59% a 41'198,08 punti, Nasdaq -2,77% a 17'996,92 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo molto negativa (Nikkei -2,36% a 40'126,35 punti).

In attesa delle decisioni odierne della Banca centrale europea (Bce) sui tassi – è atteso lo status quo – gli investitori sono impegnati a digerire una lunga serie di risultati aziendali, sia a livello globale che in Svizzera.

Sul fronte interno gli occhi sono puntati su Novartis (-2,64%), che ha presentato cifre trimestrali in forte crescita e ha ritoccato al rialzo le previsioni per l'insieme dell'anno, nonché su Roche (+1,53%), che ha annunciato nuovi risultati positivi in relazione a Vabysmo, prodotto oftalmico su cui la casa farmaceutica punta molto.

ABB (-4,06%) ha da parte sua comunicato un aumento delle vendite e dell'utile, ma nel contempo una contrazione delle nuove commesse. Zurich (+0,94%) viene favorita da un commento di Morgan Stanley. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Nestlé (+0,83%), mentre il meno convincente appare Partners Group (-0,58%).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari VAT (-3,36%), Georg Fischer (-1,85%) e Rieter (dato non ancora disponibile). Sulzer (dato non ancora disponibile) ha corretto verso l'alto gli obiettivi dell'esercizio in corso.

ats