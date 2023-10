L'entrata della borsa a Zurigo Keystone

La Borsa svizzera ha aperto in stamani in calo, in vista dell'inizio della riunione della Federal Reserve (Fed) statunitense e dell'inflazione nella zona euro. L'incide principale SMI verso le 9.15 segnava -0,11% a 10'371,08 punti.

I mercati azionari europei hanno aperto in leggero aumento: la Borsa di Parigi è in rialzo dello 0,23%, Francoforte dello 0,17%, Milano dello 0,30% e Londra dello 0,02% nei primi scambi.

La Borsa di New York ha iniziato la settimana con un rimbalzo tecnico ieri sera. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,58% a 32'928,44 punti, il Nasdaq l'1,16% a 12'789,48 punti e lo S&P 500, l'indice più rappresentativo del mercato statunitense, ha chiuso in rialzo dell'1,20% a 4166,77 punti.

Le Borse asiatiche sono in rosso in scia ai timori per la tenuta dell'economia cinese e per l'intensità dell'offensiva israeliana in Palestina, che allarma gli investitori per un possibile allargamento del conflitto.

Oltre alla decisione di politica monetaria della Fed, attesa per domani sera, gli investitori presteranno molta attenzione al nuovo programma di emissioni del Tesoro statunitense, che sarà pubblicato pure domani, ha dichiarato John Plassard di Mirabaud Banque. «Nelle ultime settimane, la domanda di Treasury da parte degli investitori ha mostrato segni di debolezza, anche se i crescenti deficit governativi inondano il mercato di nuovo debito», ha aggiunto.

Gli investitori guarderanno anche alla crescita e all'inflazione nell'Eurozona. In Cina, l'attività manifatturiera si è fermata a ottobre dopo diversi mesi di crescita, secondo l'indice dei responsabili degli acquisti (PMI), un ulteriore segno che la ripresa della seconda economia mondiale rimane fragile.

mc