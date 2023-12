Inizio col segno meno alla borsa svizzera. Keystone

La borsa svizzera ha iniziato in ribasso l'ultima, ridotta, settimana dell'anno. Alle 09.20 circa, l'indice principale SMI perdeva lo 0,27% a 11'123,34 punti.

Per quanto riguarda le altre principali piazze del Vecchio Continente, in una giornata in cui sono attesi pochissimi dati macroeconomici, a Milano il Ftse Mib scendeva dello 0,07% a 30'331,08 punti e a Parigi il CAC 40 dello 0,01% a 7567,71 punti, mentre a Francoforte il Dax cresceva dello 0,06% a 16 '715,62 punti e a Londra il FTSE-100 dello 0,38% a 7726,98 punti,

Dal canto loro, hanno concluso gli scambi in sostenuto rialzo i listini asiatici. Sugli scudi in particolare la borsa di Tokyo, con il Nikkei che sale dell'1,13% a quota 33'681,24 punti.

Chiusura positiva ieri sera pure per Wall Street. Il Dow Jones è avanzato dello 0,43% a 37'545,53 punti, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,54% a 15'074,57 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,42% a 4774,75 punti.

ats