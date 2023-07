I mercati europei sono alla ricerca di un orientamento. Keystone

La borsa svizzera apre poco mossa la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'219,91 punti, in progressione dello 0,01% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura (anticipata, perché oggi è giorno festivo negli Usa) di Wall Street (Dow Jones +0,03% a 34'418,47 punti, Nasdaq +0,21% a 13,816,77 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo negativa (Nikkei -0,98% a 33'422,52 punti).

Gli investitori sono alla ricerca di punti di orientamento, in un contesto generale che indica sempre più un rallentamento globale dell'economia: negli Stati Uniti l'indice Smi manifatturiero è sceso per l'ottavo mese consecutivo, la serie più lunga dalla crisi finanziaria del 2008.

Sul fronte interno osservata speciale è Lonza (-1,40%), sulla scia di voci che la danno prossima a un avvertimento sugli utili: l'azienda avrebbe investito parecchio in impianti che al momento non sarebbero completamente utilizzati. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è UBS (+0,57%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,76%).

Nel mercato allargato il presidente del consiglio di amministrazione di Datacolor (dato non ancora disponibile), Werner Dubach, ha presentato un'offerta pubblica d'acquisto sull'azienda da lui già controllata in maggioranza. Dufry (+0,34%) ha annunciato una nuova concessione per un aeroporto in Brasile, mentre EFG (+0,22%) beneficia della notizia dell'assunzione di numerosi consulenti.

ats