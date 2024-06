La borsa apre la settimana in positivo Keystone

Avvio di settimana in crescita per la Borsa svizzera: poco prima delle 9.30 l'indice dei valori guida SMI progredisce dello 0,33% a 12'039,87 punti.

SDA

Partenza positiva anche per i principali mercati europei nella settimana della riunione della Banca centrale europea (Bce) che potrebbe decidere un allentamento della politica monetaria. Dopo l'inflazione negli Stati Uniti e gli indici sulla manifattura in Cina, l'attenzione degli investitori si concentra sul taglio dei tassi e sulla ripresa economica. Nel corso della settimana, oltre alla riunione della Bce, sono attese decisioni anche in Canada e Polonia.

A Milano il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,9% a Parigi il Cac 40 progredisce dello 0,96%, a Francoforte il Dax segna un +0,97%, e a Londra il Ftse 100 sale dell'1,01%.

La borsa di Tokyo ha terminato in rialzo trainata dal consolidamento degli indici azionari a Wall Street, sulle aspettative di una riduzione dei tassi di interesse, e con gli acquisti che si concentrano sul settore bancario. L'indice di riferimento Nikkei avanza dell'1,13% a quota 38'923,03, con un guadagno di 435 punti.

Wall Street ha chiuso la seduta di venerdì in territorio sostanzialmente positivo. Il Dow Jones è salito dell'1,51% a 38'686,58 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,01% a 16'735,02 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,81% a 5277,65 punti.

ats