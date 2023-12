La sede della Borsa svizzera Keystone

La Borsa svizzera ha aperto la prima seduta della settima in calo. L'indice guida SMI ha perso lo 0,10% fissandosi a 11'060 punti.

La seduta di Borsa in Europa si è aperta nel segno dell'incertezza e della volatilità. Gli indici oscillano intorno alla parità: Londra apre in negativo a -0,09%, Francoforte invariata +0,01%, Parigi in rialzo dello 0,1 per cento mentre Milano ha aperto in terreno positivo e subito dopo scivola in calo dello 0,07%.

Le Borse in Asia sono invece positive, anche le cinesi che avevano iniziato la seduta in calo. Shanghai ha chiuso in rialzo dello 0,74% e Shenzhen dello 0,95%, Hong Kong che era arrivata a perdere il 3% ora ha dimezzato il calo all'1,17%. Tokyo ha guadagnato l'1,5% in scia all'ottimismo infuso dai mercati Usa e in attesa dei dati sull'inflazione americana.

Secondo gli operatori, gli spunti positivi provenienti dagli Stati Uniti e in parte dall'Asia stanno sostenendo i prezzi delle azioni. Il Dow Jones Industrial, ad esempio, ha raggiunto un altro massimo dall'inizio del 2022 poco prima della chiusura di venerdì sera.

Molti investitoti però sono attendisti. La settimana in corso infatti è costellata di eventi importanti che potrebbero portare i mercati in una direzione o nell'altra. I dati sull'inflazione statunitense di martedì saranno seguiti dalle decisioni della banca centrale degli Stati Uniti (mercoledì) e da quelle della Banca centrale europea, della Banca d'Inghilterra e della Banca nazionale svizzera (giovedì). È improbabile che le autorità monetarie di tutto il mondo aumentino i tassi di interesse prima di Natale.

In questo contesto si inserisce il rally dello SMI delle ultime settimane, che ha portato l'indice principale dal minimo dell'anno (10'251 punti) all'attuale livello di oltre 11'000 punti. «Probabilmente questa settimana si stabilirà se il 2023 sarà un anno positivo o negativo per i mercati azionari», ha sintetizzato un operatore di borsa.

mc, ats