L'indice SMI ha iniziato e terminato la prima seduta settimanale e semestrale in rialzo. (Foto simbolica) Keystone

La Borsa svizzera chiude in rialzo la prima seduta settimanale e semestrale: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'049,61 punti, in progressione dello 0,47% rispetto a venerdì.

SDA

Il mercato azionario svizzero ha iniziato positivamente la seconda metà dell'anno e il principale indice SMI è restato in netto rialzo nel corso della giornata, coadiuvato anche dall'esito delle elezioni in Francia. Il quadro della distribuzione delle maggioranze nel Parlamento francese sarà più chiaro solo dopo il ballottaggio del prossimo fine settimana.

Sotto i riflettori all'inizio del secondo semestre del 2024 si trova anche la politica monetaria. Mentre la Banca centrale europea (BCE) e la Banca nazionale svizzera (BNS) hanno già avviato un'inversione di tendenza sui tassi d'interesse, riducendoli, si attende ancora una mossa in tal senso da parte della Federal Reserve (Fed) statunitense. Secondo gli operatori, la Fed continuerà a prendere tempo e a procedere con maggiore cautela rispetto alle aspettative iniziali dei mercati.

A capitanare la graduatoria odierna dell'indice SMI si trova UBS (+2% a 26,98 franchi), al primo posto, che in giornata aveva comunicato il completamento ufficiale della fusione degli enti giuridici UBS Svizzera e Credit Suisse Svizzera. L'istituto bancario con le tre chiavi guidato da Sergio Ermotti è seguito da Swiss Life (+1,30% a 669,20 franchi) e Kühne+Nagel (+1,20 a 261,50 franchi). La giornata odierna di contrattazioni è stata positiva anche per gli altri assicuratori, con Swiss Re (+0,81% a 112,40 franchi) e Zurich (+0,77% a 482,80 franchi).

Al termine della prima seduta sia della settimana sia del semestre, anche i tre pesi massimi difensivi hanno ottenuto punteggi a cifre verdi: Novartis (+0,57% a 96,72 franchi), Roche (+0,24% a 250,10 franchi) e Nestlé (+0,17% a 91,88 franchi). Quest'ultima, colosso dell'industria alimentare, aveva dichiarato in mattinata di non volersi immettere nel mercato dei medicamenti destinati agli animali, nonostante una copiosa fetta dei suoi introiti siano dovuti agli alimenti per cani e gatti.

Performance rossa, invece, specialmente per Lonza (-0,41% a 488,40 franchi), Partners Group (-0,56% a 1'147,50 franchi) e Sika (-0,82% a 255,10 franchi), che si sono classificati rispettivamente in terzultima, penultima e ultima posizione nella graduatoria dell'indice dei valori guida SMI.

nide, ats