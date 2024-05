La prima seduta settimanale ha visto l'indice guida SMI concludere con cifre verdi. (Foto simbolica) Keystone

La borsa svizzera ha terminato la prima seduta settimanale in leggero rialzo, confermando la tendenza registrata la settimana scorsa: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'768,08 punti, in progressione dello 0,12% rispetto a venerdì.

SDA

Oggi l'indice guida SMI ha oscillato intorno ai valori di chiusura registrati venerdì, scendendo nel primo pomeriggio, per poi riprendersi repentinamente negli ultimi istanti prima del termine e collocarsi in territorio positivo.

Tra i titoli che hanno concluso la giornata in positivo spicca Logitech (+1,48% a 78,16 franchi) che si è classificata in prima posizione, seguita da ABB (+1,38% a 47,81 franchi) e da Givaudan (+1,26% a 4104,00 franchi).

Giornata da archiviare, invece, per Holcim (-4,09% a 78,26 franchi) che ha terminato all'ultimo posto in graduatoria, preceduta da Lonza (-1,86% a 516,40 franchi) e Partners Group (-1,59% a 1238,50 franchi). In ambito bancario e assicurativo, hanno collezionato cifre negative anche Swiss Re (-1,13% a 104,85 franchi) e Zurich (-0,50% a 455,10 franchi ), mentre Swiss Life ha terminato in territorio positivo (+0,12% a 649,60 franchi), così come UBS (+0,63% a 27,12 franchi).

La giornata è stata generalmente propizia per i pesi massimi difensivi Roche (+1,20% a 227,80 franchi) e Novartis (+0,81% a 93,07 franchi). Negativa invece la performance del gigante dell'industria alimentare Nestlé (-0,19% a 95,00 franchi).

Assieme a Holcim, di cui sopra, anche altri titoli ciclici hanno chiuso in perdita, come Geberit (-0,11% a 550,00 franchi) e Kühne + Nagel (-0,48% a 247,70 franchi).

nide, ats