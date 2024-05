Non è stato un brutto inizio di settimana. Keystone

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta tutta in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'327,66 punti, in progressione dello 0,49% rispetto a venerdì.

SDA

A sostenere i corsi sono le nuove speranze in materia di politica monetaria, dopo i dati sul mercato del lavoro americano più deboli del previsto diffusi venerdì. Gli indicatori hanno attenuato i timori di un surriscaldamento dell'economia statunitense e hanno alimentato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro la fine dell'anno.

Sul fronte congiunturale intanto oggi va segnalato l'indice PMI per i servizi in Cina, che è sceso leggermente, ma che rimane in territorio espansivo per il 16esimo mese consecutivo. E pure dall'Eurozona sono giunte indicazioni sostanzialmente rallegranti: gli investitori si aspettano che la Banca centrale europea (Bce) abbassi il costo del denaro in giugno.

A livello di singoli titoli sono stati segnalati acquisti su Logitech (+2,44% a 75,62 franchi), dopo un commento di Kepler Cheuvreux. Bene orientati sono apparsi anche i titoli maggiormente sensibili alla congiuntura quali ABB (+1,00% a 45,47 franchi), Holcim (+1,28% a 79,20 franchi), Kühne+Nagel (+1,15% a 247,20 franchi) e Sika (+0,19% a 269,80 franchi). Sonova (-0,08% a 262,80 franchi) ha invece sofferto per i dati deludenti resi noti dal concorrente danese Demant.

In attesa di conoscere i risultati trimestrali, che saranno pubblicati domani, UBS (+1,26% a 24,90 franchi) si è mossa non molto lontano da altri valori finanziari quali Swiss Re (+1,98% a 101,55 franchi) e Zurich (+1,59% a 446,00 franchi). Ha trainato il listino Roche (+0,55 a 218,50 franchi), mentre un supporto minore è giunto da Novartis (+0,15% a 88,10 franchi) e soprattutto dal terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-0,39% a 91,36 franchi).

Nel mercato allargato va segnalato il balzo di Hochdorf (+27,57% a 12,40 franchi), che si è confermata estremamente volatile.

