Dopo un avvio tentennante il mercato elvetico è andato crescendo. Keystone

La borsa svizzera chiude in rialzo una seduta trascorsa a lungo con il freno tirato: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'122,93 punti, in progressione dello 0,93% rispetto a ieri.

SDA / SDA SDA

Dopo il sensibile arretramento della settimana scorsa e la stabilizzazione nelle scorse due giornate il mercato era chiaramente alla ricerca di nuovi impulsi in grado di dare un orientamento chiaro ai corsi. Ha continuato a dominare la cautela, alla luce delle inquietudini relative al rilancio dell'economia cinese, all'eventualità di un'estensione del conflitto in Medio Oriente e agli interrogativi riguardo alla politica dei tassi della Federal Reserve.

A quest'ultimo proposito non passeranno inosservati i verbali dell'ultima riunione dell'istituto, che saranno diffusi in serata. Molto attesi sono anche i dati sull'inflazione americana, che saranno pubblicati domani. Al momento gli esperti prevedono che la banca centrale abbasserà i tassi di 25 punti base al prossimo appuntamento utile, ma se dovessero emergere sorprese negative in materia di rincaro non è escluso nemmeno lo status quo.

A livello di singoli titoli in primo piano si è trovata Lonza (+0,68% a 531,80 franchi), favorita da un giudizio di Goldman Sachs. Bene orientati sono apparsi anche gli altri valori farmaceutici, Novartis (+1,73% a 99,27 franchi) e Roche (+0,87% a 265,70 franchi), come pure il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+0,74% a 83,96 franchi).

In ordine sparso si sono mosse le azioni più sensibili alla congiuntura quali ABB (+1,09% a 49,95 franchi), Geberit (-0,45% a 528,40 franchi), Holcim (+1,04% a 83,82 franchi), Kühne+Nagel (-0,80% a 224,00 franchi) – interessata da un abbassamento di obiettivo di corso operato da Vontobel – e Sika (-0,42% a 261,00 franchi).

Nel comparto assicurativo – con Swiss Re (+1,90% a 112,55 franchi), Swiss Life (+0,69% a 705,40 franchi) e Zurich (+0,32% a 509,40 franchi) – molto discussi sono stati gli scenari relativi all'impatto dell'uragano Milton negli Stati Uniti. Sempre in ambito finanziario non hanno sfigurato UBS (+1,42% a 27,07 franchi) e Partners Group (+1,62% a 1284,00 franchi).

Nel mercato allargato acquisti sono segnalati stati su Sulzer (+3,04% a 142,40) dopo un'analisi di BHF. Un cambiamento di raccomandazione deciso da Berenberg ha invece pesato su DocMorris (-3,23% a 31,76 franchi).

hm, ats