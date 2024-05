È stata una giornata di guadagni per la piazza svizzera. Keystone

La borsa svizzera archivia una seduta tutta in rialzo, la migliore da sette mesi, cioè dallo scorso 10 ottobre: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'512,97 punti, in progressione dell'1,64% rispetto a ieri.

SDA

Il mercato è stato sostenuto da buoni risultati aziendali e dalle rinnovate speranze riguardo a politiche monetarie più accomodanti da parte delle banche centrali. Gli investitori hanno anche seguito gli sviluppi in Medio Oriente, in un contesto generale che è quindi anche orientato alla cautela: cosa peraltro testimoniata dai bassi volumi di contrattazione, da mettere comunque anche in relazione con l'avvicinarsi della festività dell'Ascensione. «Al momento l'umore non è negativo, ma potrebbe cambiare in qualsiasi istante», ha commentato un operatore.

In Svizzera i riflettori erano puntati su UBS (+7,59% a 26,79 franchi), che è tornata in zona utili nel primo trimestre facendo pure passi avanti sul fronte dei risparmi: i risultati si sono rivelati chiaramente superiori alle attese e gli investitori hanno stappato le bottiglie di spumante. Nello stesso comparto finanziario non hanno sfigurato gli assicurativi Swiss Re (+0,94% a 102,50 franchi) e Zurich (+1,26% a 451,60 franchi).

Geberit (+4,66% a 539,20 franchi) ha diffuso dati incoraggianti relativi alla prima parte dell'anno e si è quindi chiaramente posta in preminenza rispetto ad altri valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,57% a 45,73 franchi), Holcim (+0,10% a 79,28 franchi), Kühne+Nagel (+0,28% a 247,90 franchi) e Sika (+1,56% a 274,00 franchi).

Un'importante funzione di traino è stata svolta da Novartis (+1,91% a 89,78 franchi), mentre hanno presentato rialzi più contenuti gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+1,28% a 221,30 franchi) e Nestlé (+0,88% a 92,16 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Sandoz (-2,52% a 30,22 franchi), Adecco (-0,62% a 32,04 franchi), Oerlikon (+11,75% a 4,70 franchi) e PSP (+1,22% a 115,80 franchi).

hm, ats