La prima seduta della settimana è risultata in calo per la Borsa svizzera Keystone

Seduta debole quella odierna per la Borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 10'821,06 franchi, in flessione dello 0,54% rispetto alla chiusura di venerdì.

Oggi l'attenzione degli investitori si è concentrata sull'andamento della crescita economica globale, dopo il calo dei profitti industriali della Cina. In flessione anche i titoli di Stato, mentre la presidente della Bce Christine Lagarde ha sostenuto che l'inflazione potrebbe leggermente risalire.

Anche i pochi dati congiunturali diffusi in giornata – come le vendite di case nuove negli Stati Uniti, che in ottobre sono calate del 5,6%, mentre gli analisti scommettevano su un ribasso del 5,1% – non sono riusciti a smuovere i corsi. Le borse europee hanno proseguito deboli anche dopo l'avvio in leggero calo di Wall Street.

A Zurigo, i tre pesi massimi difensivi Nestlé (-0,26% a 100,22 franchi), Roche (-0,75% a 236,90 franchi) e Novartis (-0,94% a 85,97 franchi) non hanno sostenuto i listini. Oggi il gigante farmaceutico basilese Novartis ha annunciato la vendita per un importo non rivelato del suo sito di produzione di terapie cellulari Cellforcure in Francia al subappaltatore Seqens.

Male si sono rivelati anche i titoli finanziari quali UBS (-1,29% a 23,01 franchi), Swiss Life (-0,11% a 563,00 franchi) e Partners Group (-1,18% a 1'132,50 franchi). Meglio hanno chiuso Zurich Insurance (invariato a 435,80 franchi) e soprattutto Swiss Re (+0,39% a 103,05 franchi).

Acquisti sono stati segnalati anche su altri valori SMI, quali Alcon (+0,09% a 64,72 franchi) e Kühne+Nagel (+0,59% a 254,40 franchi). Maglia nera della giornata è risultata Lonza (-1,63% a 344,80 franchi), mentre sul versante opposto ha realizzato notevoli guadagni Sonova (+1,28% a 253,50 franchi).

