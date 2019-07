Borsa svizzera chiude sotto parità

Giornata trascorsa tutta sotto la parità per la Borsa svizzera, ripresasi in parte sul finale, con gli operatori che guardano all'audizione di domani del presidente della Fed al Congresso americano e preoccupati per l'evoluzione congiunturale mondiale.

In chiusura, l'indice principale SMI ha ceduto lo 0,33% a 9961.34 punti, mentre l'indice completo SPI ha lasciato sul terreno lo 0,38% a 12'043.18 punti.

Tranne Novartis (+0,70% a 90,80 franchi), Givaudan (+0,04% a 2738 franchi), Swiss Life (+0,20% a 491,10 franchi) e Zurich (+0,03% a 346,80 franchi), tutti gli altri valori del listino principale sono risultati in perdita, con Adecco maglia nera della giornata (-5,29% a 53,66 franchi).

Il leader mondiale del lavoro interinale ha reso noto oggi di aver annullato 3,2 milioni di azioni nel quadro del programma di riacquisto dei propri titoli. Inoltre, la banca Goldman Sachs ha abbassato le previsioni sul corso del titolo, di cui si raccomanda la vendita.

Perdite sensibili anche per ABB (-2,28% a 18,62 franchi) che ha reso noto oggi di aver concluso un accordo per la cessione alla società italiana Fimer del settore degli inverter solari, sistemi che trasformano la corrente continua dei moduli fotovoltaici in comune corrente. Fimer si è impegnata a onorare le garanzie concesse, in cambio di una compensazione da parte di ABB per debiti e altri impegni finanziari.

L'operazione comporterà costi aggiuntivi per il colosso zurighese di circa 430 milioni di dollari nel secondo trimestre e altri 40 milioni previsti nella seconda metà dell'anno. La produzione di inverter solari impiega quasi 800 dipendenti ABB in circa 30 paesi e ha generato 290 milioni di fatturato lo scorso anno. Finora la divisione era integrata nell'unità Electrification. L'operazione dovrebbe essere finalizzata all'inizio del 2020.

Tra gli altri titoli dello SMI, UBS ha ceduto lo 0,80% a 11,84 franchi e Credit Suisse lo 0,92% a 11,89 franchi. Hanno appesantito i listini le vendite su Roche (-0,14% a 276,25 franchi) e Nestlé (-0,23% a 103 franchi).

Male anche i titoli del lusso, con Swatch in flessione dell'1,26% a 274,50 franchi e Richemont dell'1,75% a 81,84 franchi. In calo anche SGS (-0,84% a 2465 franchi) e Sika (-1,70% a 161,50 franchi).