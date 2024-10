Chiusura in rosso per l'indice SMI. Keystone

Chiusura in calo oggi per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI perde lo 0,53% a 12'261,87 punti.

SDA

In una giornata avara di notizie congiunturali di rilievo internazionale, spicca la notizia dell'agenzia di rating Fitch che ha confermato la valutazione a lungo termine in valuta straniera della Svizzera a «AAA», con prospettive «stabili», ovvero la migliore nota possibile.

A livello di singole aziende, vi è da notare che American Express (AmEx) acquisirà il 50% di UBS nel fornitore di carte di credito Swisscard, che i due gruppi detengono al momento in parti eguali. Alla chiusura della transazione, la cui scadenza non è stata resa nota, AmEx diventerà proprietario unico. Il titolo di UBS oggi ha chiuso in calo dell'1,44% a 28,05 franchi.

Hanno dal canto loro chiuso contrastati i difensivi di peso, con Nestlé che ha guadagnato lo 0,28% a 86,22 franchi, mentre Roche e Novartis hanno perso rispettivamente lo 0,22% (a 272,70) e lo 0,44% (a 100,54).

Male gli assicurativi, con Zurich in calo dello 0,23% a 526,20 franchi, Swiss Life dello 0,80% a 716,60 e Swiss Re dell'1,93% a 114,55, risultando il peggior titolo della giornata.

Fra i pochissimi titoli pimpanti della giornata vi è Logitech (+0,79% a 76,72 franchi). Male invece Lonza (-1,90% a 541,50) e Kühne+Nagel (-1,87% a 220,70).

nw, ats