Chiusura in crescita per la borsa

Giornata positiva oggi per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagna lo 0,41% a 10'857,35 punti, quello allargato SPI lo 0,50% a 13'890,92.

In una giornata piuttosto avara di eventi rilevanti dal punto di vista congiunturale, è stato reso noto che le richieste di sussidi per la disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono salite di 9'000 unità a quota 225'000. Il dato è in linea con le attese degli analisti.

Per quel che riguarda le blue chip è giunta notizia che tra le 100 società di maggior valore del mercato azionario mondiale – di cui 61 americane – vi sono anche tre aziende svizzere: Nestlé, Roche e Novartis.

Sempre oggi si è anche appreso che il colosso farmaceutico basilese Novartis dovrà sborsare 245 milioni di dollari per violazione delle leggi antitrust degli Stati Uniti.

I tre difensivi di peso, tenendo fede al proprio nome, non si sono scomposti più di tanto in seguito a queste notizie. Roche ha guadagnato lo 0,10% a 292,85 franchi, Nestlé lo 0,15% a 108,26 e Novartis lo 0,33% a 84,76. Bene i bancari, con UBS in crescita dello 0,49% (a 17,36) e Credit Suisse dell'1,88% a 2.82.

Tutti in crescita gli assicurativi: Zurich fa segnare un +0,29% a 448,40 franchi, Swiss Life un +0,67% a 481,20 e Swiss Re un +0,89% a 88.10. Il miglior titolo di giornata è risultato Sonova (+2,03% a 221,60), mentre il peggiore – e unico negativo – è stato Holcim (-0,29% a 48,12).

