Chiusura in negativo per la borsa

Andamento altalenante oggi per la borsa svizzera: nel corso della seduta l'indice dei valori guida SMI ha cambiato spesso direzione per chiudere in calo dello 0,24% a 10'812,67 punti.

Il listino allargato SPI ha terminato in flessione dello 0,25% a 13'822,30 punti.

La giornata è stata povera di impulsi per gli operatori sui mercati finanziari.

Sul fronte interno, solo cinque blue chip hanno terminato con segno «più»: Geberit (+0,07% a 437,70 franchi), Givaudan (+0,64% a 2847,00 franchi), Lonza (+0,71% a 455,50 franchi), Richemont (+0,58% a 121,40 franchi) e Sonova (+0,60% a 217,20 franchi).

A pesare sul listino sono stati i pesi massimi difensivi con Novartis e Roche che hanno ceduto rispettivamente lo 0,35% (a 84,48 franchi) e lo 0,53% (a 292,55 franchi), mentre Nestlé ha chiuso invariato a 108,10 franchi.

Tra i titoli bancari le perdite più pesanti sono state registrate da Credit Suisse (-2,91% a 2,77 franchi). UBS, anch'esso in negativo, è sceso dello 0,58% a 17,28 franchi. Nello stesso segmento finanziario, in difficoltà è risultato pure Partners Group (-0,19% a 820,40 franchi), come anche i titoli assicurativi, che hanno chiuso tutti in rosso: Swiss Life (-0,56% a 478,00 franchi), Swiss Re (-0,43% a 87,32 franchi) e Zurich (-0,38% a 447,10 franchi).

Poco ricercati – ad eccezione di Geberit – i titoli maggiormente dipendenti dalla congiuntura: ABB, che oggi ha comunicato di aver completato la vendita della sua partecipazione residua in Hitachi Energy, ha segnato un -0,98% a 28,23 franchi, Holcim un -0,35% a 48,26 franchi e Sika un -0,04% a 224,20 franchi.

