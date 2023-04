Chiusura in positivo per la borsa svizzera (foto d'archivio) Keystone

Giornata positiva oggi per la borsa svizzera che dopo l'avvio al rialzo ha aumentato i guadagni nel pomeriggio per poi chiudere con l'indice dei valori guida SMI in crescita dello 0,42% a 11'358,98 punti.

Il listino allargato SPI ha guadagnato anche lo 0,42% a 14'908,03 punti.

Nel pomeriggio i dati giunti da oltreoceano sul mercato immobiliare statunitense non sono apparsi brillanti: le costruzioni di case nuove in marzo sono diminuite così come i permessi di costruzione. In particolare questi ultimi sono calati più di quanto gli economisti si aspettassero.

Da qualche tempo il mercato immobiliare statunitense è frenato dal forte aumento dei tassi ipotecari, viene commentato. Inoltre, l'elevata inflazione sta riducendo il potere d'acquisto delle famiglie e rende più difficile l'acquisto di una casa.

Nel frattempo, continua la stagione dei bilanci. Nel settore bancario statunitense, oggi Bank of America ha comunicato di aver chiuso il primo trimestre sopra le attese degli analisti. Goldman Sachs ha invece annunciato ricavi trimestrali al di sotto delle aspettative.

Sul fronte interno, Sika registra un +3,57% a 249,70 franchi nonostante il gruppo attivo nelle specialità chimiche con sede a Baar (ZG) abbia vissuto un primo trimestre difficile. In progressione seppur distaccati risultano anche gli altri titoli più sensibili alla congiuntura con ABB che avanza dello 0,54% a 31,85 franchi, Holcim dello 0,38% a 58,70 franchi e Geberit dell'1,61% a 504,80 franchi.

A frenare il mercato sono i pesi massimi difensivi Roche e Novartis che cedono rispettivamente lo 0,58% (a 276,35 franchi) e -0,19% (a 87,73 franchi). In controtendenza invece Nestlé che segna un +0,35% a 114,00 franchi. In positivo i bancari, con UBS che guadagna lo 0,35% (a 18,79 franchi) e Credit Suisse che progredisce dell'1,12% (a 0,83 franchi), come pure, nello stesso segmento finanziario, Partners Group (+1,07% a 853,60 franchi). Tra gli assicurativi si mette in evidenza Swiss Re che avanza del 3,70% a 88,48 franchi. Swiss Life e Zurich crescono rispettivamente dell'1,19% (a 594,20 franchi) e dello 0,67% (a 419,30 franchi).

Oltre a Novartis e Roche terminano in negativo anche Lonza (-0,64% a 586,40 franchi) e Logitech (-0,15% a 52,94 franchi).

ev, ats