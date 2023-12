La Borsa svizzera ha archiviato la settimana con una seduta in rialzo, l'ultima prima della pausa natalizia. (Foto simbolica) Keystone

La Borsa svizzera ha archiviato la settimana con una seduta in rialzo, l'ultima prima della pausa natalizia. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'153,09 punti, con un aumento dello 0,18% rispetto a ieri.

Nel Regno Unito, dopo il dato sul Pil comunicato oggi (-0,1% nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti) torna il rischio di una recessione, perlomeno tecnica. Tutto dipende dai dati definitivi del quarto trimestre del 2023, che saranno diffusi l'anno prossimo. Il calo è stato causato soprattutto dalla riduzione dello 0,2% registrata nei servizi rivolti ai consumatori, la peggiore dai tempi della pandemia.

Negli Stati Uniti – dove la spesa personale degli americani in novembre è salita dello 0,3% – l'inflazione misurata dall'indice Pce resa nota nel pomeriggio dalla Fed è salita in novembre del 2,5%, meno del 2,8% atteso dagli analisti.

Sul fronte nazionale, i titoli finanziari hanno chiuso l'ultima seduta settimanale in modo per la maggior parte positivo. I pesi massimi difensivi hanno terminato in maniera contrastata: i due colossi farmaceutici Novartis e Roche hanno fatto segnare rispettivamente un +0,65% (a 84,84 franchi) e un -0,29% (a 244,30 franchi). Dal canto suo, la multinazionale dell'alimentazione Nestlé ha terminato con un +0,22% (a 97,20 franchi).

Tra le altre blue chip, il maggiore progresso è stato realizzato dal titolo di Kühne+Nagel, che ha registrato un balzo del 2,24% rispetto a ieri a 296,70 franchi. Maglia nera è invece risultata Richemont, che ha chiuso le contrattazioni a -1,36% (a 115,95 franchi).

mp, ats