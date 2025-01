Inizia la settimana in maniera positiva la Borsa svizzera. Keystone

Chiude in positivo la prima seduta della settimana la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,58% a 11'691,13 punti.

Keystone-SDA, nw, ats SDA

I mercati hanno fra le altre cose accolto in maniera positiva quanto scritto dal Washington Post: i consiglieri di Donald Trump stanno valutando piani per imporre dazi a tutti i Paesi, ma non più su tutte le merci bensì su certi settori ritenuti cruciali per la sicurezza economica o nazionale. Dazi selettivi, quindi, per evitare un aumento generalizzato dei prezzi.

A livello elvetico sono poi giunti alcuni dati congiunturali. I fatturati del commercio al dettaglio in novembre in Svizzera hanno approfittato del rincaro mettendo a segno un aumento dello 0,8% su base annua, ha reso noto l'Ufficio federale di statistica (UST).

I giri d'affari dei servizi, aggiustati per gli effetti dei giorni lavorativi, sono dal canto loro diminuiti del 4,1% nel mese di ottobre 2024 su base annua, sempre secondo l'UST.

Fra le blue chip, non sono risultati particolarmente pimpanti i pesi massimi difensivi: Roche ha guadagnato lo 0,35% a 257,50 franchi, Novartis ha perso lo 0,07% a 88,96 e Nestlé lo 0,91% a 74,04.

Molto positivo è risultato il bancario UBS (+2,64% a 29,21 franchi) e nel settore finanziario si è fatta notare anche Partners Group (+1,20% a 1260,50). Contrastati invece gli assicurativi Zurich (+0,55% a 548,00), Swiss Life (+0,03% a 712,80) e Swiss Re (+0,08% a 132,60).

Il titolo più pimpante è risultato Logitech, in incremento del 3,85% a 77,78, mentre la maglia nera è andata a Givaudan, in calo dell'1,44% a 3888,00.