Borsa svizzera in positivo. (Immagine simbolica) Keystone

La borsa svizzera oggi ha chiuso in progressione, per l'undicesima volta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'455,44 punti, in crescita dello 0,31% rispetto a ieri.

SDA

Il mercato azionario svizzero continua a beneficiare della sua posizione difensiva. Lo SMI è salito a tratti di quasi l'1% in mattinata e, per la prima volta dall'inizio del 2022, ha superato i 12'500 punti.

Ieri, le notizie sulla start up cinese DeepSeek, che secondo i media potrebbe competere con le aziende affermate nel settore dell'intelligenza artificiale (IA), hanno provocato agitazione e messo sotto pressione soprattutto i titoli tecnologici a livello mondiale.

L'azienda attiva nell'IA Nvidia è stata particolarmente colpita, con un crollo, ieri, del 17% alla borsa di New York. La perdita di capitalizzazione di mercato associata, pari a 589 miliardi di dollari (529 miliardi di franchi al cambio attuale), è risultata la più alta nella storia del mercato azionario statunitense.

In questo contesto, la borsa svizzera, con la sua bassa quota di titoli tecnologici, è tra i mercati che segnano i migliori risultati. L'anno scorso, per lo stesso motivo, è rimasta indietro rispetto all'andamento globale. Nel 2025, su 19 sedute di contrattazione, compresa quella odierna, lo SMI ne ha chiuse 17 con segno positivo.

Oggi, in assenza di risultati aziendali e dati macroeconomici di rilievo, gli investitori guardavano ancora principalmente a DeepSeek nell'attesa delle decisioni di politica monetaria, domani, della Federal Reserve e, dopodomani, della Banca centrale europea.

A Zurigo, dei 20 più importanti valori del mercato svizzero, solo sei hanno concluso la seduta in territorio negativo. Il produttore farmaceutico Lonza (+1,54% a 594,60 franchi) ha realizzato la miglior performance, davanti ad Alcon, azienda specializzata nei prodotti per la cura degli occhi (+1,35% a 82,62 franchi).

In sensibile progressione anche i titoli difensivi Nestlé (+0,80% a 78,18 franchi), Roche (+0,36% a 280,30 franchi) e Novartis (+0,24% a 92,44 franchi).

Il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam Logitech (+0,39% a 82,68 franchi) pubblica questa sera i risultati del terzo trimestre dell'esercizio 2024-2025.

I maggiori perdenti della giornata sono stati il colosso dell'industria elettrotecnica ABB (-1,65% a 50,00 franchi) e Partners Group (-0,95% a 1349,00 franchi), società attiva nel segmento del private equity, ossia nelle partecipazioni in società non quotate.

ns