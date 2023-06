Giugno inizia in positivo per la Borsa svizzera Keystone

Il mese di giugno inizia positivamente per la borsa svizzera: l'indice SMI ha chiuso in aumento dello 0,70% a 11'296,28 punti, mentre l'SPI è salito dello 0,62% a 14'880,54 punti.

Il mercato azionario elvetico ha perso un po' di slancio nel pomeriggio, dopo che l'SMI ha toccato un massimo di 11.324 punti,. Le richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti sono state solo leggermente inferiori alle previsioni, mentre l'occupazione nel settore privato si è sviluppata molto meglio del previsto. I dati Usa hanno rallentato il mercato a causa dei timori sui tassi di interesse, secondo gli operatori.

L'umore comunque rimane positivo. All'inizio del mese ci si aspetta un'abbondante immissione di denaro fresco da parte degli investitori perché molti di essi detengono elevati saldi di liquidità. Questo denaro dovrebbe ora affluire sui mercati, ha spiegato Thomas Heller, CIO di Belvédère Asset Management.

Il titolo Credit Suisse, in aumento del 3,08% (a 0,776 franchi) guida la classifica dei migliori guadagni fra le blue chip. Al secondo posto si piazza UBS, in rialzo del 2,41% (a 17,65 franchi). Nello stesso comparto finanziario, Partners Group ha chiuso a +0,54% (825,20 franchi).

Novartis ha messo a segno un +1,03% (a 88,06 franchi). In mattinata ha ottenuto una nuova approvazione nell'UE per l'utilizzo del farmaco per la psoriasi Cosentyx anche per il trattamento di un'altra malattia della pelle. Secondo gli osservatori, si tratta però solo di una trascurabile nuova area di applicazione del farmaco.

L'aumento dei prezzi delle azioni si spiega più probabilmente con gli acquisti speculativi in vista del meeting di quest'anno dell'American Society of Clinical Oncology (Asco). Nel corso di questo incontro, Novartis dovrebbe presentare domani sera i risultati dettagliati dello studio Natalee sul farmaco contro il cancro al seno Kisqali. Alla fine di marzo, l'azienda di Basilea è riuscita a terminare in anticipo la sperimentazione in questione grazie a risultati promettenti. Le azioni Novartis sono salite di quasi l'8% il giorno dell'annuncio, facendo guadagnare allo SMI 150 punti. Anche la rivale Roche è in territorio positivo, con un aumento dello 0,54% (a 289,75 franchi).

Il terzo peso massimo Nestlé ha contribuito a sostenere il mercato grazie a un aumento dello 0,82% (108,78 franchi). Secondo gli operatori, il titolo si sta riprendendo dalle perdite legate all'annuncio della partenza del responsabile delle finanze (CFO).

Il peggior risultato di giornata è quello di Richemont, che ha subito una perdita dell'1,42% (a 142,50 franchi) dopo che i dati sulle esportazioni di orologi in aprile hanno deluso, soprattutto negli Stati Uniti. Gli Usa, principale mercato di esportazione per l'industria orologiera svizzera, hanno registrato un calo del 4,9% a 307,0 milioni di franchi. Si tratta della prima riduzione in oltre due anni.

Per la stessa ragione, nel mercato allargato, Swatch ha registrato un calo ancora più marcato: -3,70% (a 260,60 franchi). In aprile, le esportazioni di orologi sono aumentate del 6,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a 2,06 miliardi di franchi. Questo significa che il trend positivo ha rallentato visto che a marzo si era registrato un aumento del 13,8% e a febbraio del 12,2%.

mc, ats