Borsa svizzera apre in rialzo

Apertura debole oggi per la Borsa svizzera: alle 09.15 l'indice principale SMI scende dello 0,03% a 10'095.36 punti, quello allargato SPI dello 0,10% a 12'236.96 punti.

In realtà la seduta si prospetta positiva grazie a una pausa nella disputa commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina e in vista delle decisioni della Banca centrale europea (Bce): è quasi certo che abbasserà i tassi, ma c'è attesa per le altre misure di politica monetaria che il presidente uscente Mario Draghi annuncerà nel primo pomeriggio.

Avvio in rialzo per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi saliva dello 0,12% a 7.347.20 punti, il DAX di Francoforte che cresceva dello 0,29% a 12.394,55 punti, il CAC 40 di Parigi che progrediva dello 0,28% a 5.633,95 punti e il FTSE Mib di Milano che segnava un +0,42% a 21.983 punti.

Stamani la Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo, con l'indice Nikkei salito dello 0,75% a 21'759,61 punti, mentre ieri sera a Wall Street il Dow Jones ha guadagnato lo 0,85% a 27'137,04 punti, il Nasdaq l'1,06% a 8'169,68 punti e lo S&P 500 lo 0,72% a 3'000,93 punti.