Il colosso petrolifero britannico Bp ha annunciato tagli per 4700 dipendenti, più del 5% della sua forza lavoro, come parte delle iniziative per ridurre i costi del gruppo intraprese dall'amministratore delegato Murray Auchincloss.

È quanto si legge in un comunicato del gigante dell'energia, secondo cui verranno eliminate anche 3000 posizioni tra le società appaltatrici, all'interno di un «un programma pluriennale» rivolto a a migliorare la competitività.