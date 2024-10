La centrale di Belo Monte i un'immagine d'archivio KEYSTONE

La centrale idroelettrica di Belo Monte, nello stato brasiliano di Pará, è in funzione con appena due delle sue 18 turbine, operative per pochissime ore al giorno, a causa della grave siccità che ha colpito il bacino idrografico della foresta amazzonica.

La riduzione della portata d'acqua del fiume Xingu – che alimenta Belo Monte – ha spinto infatti la società Norte Energia a ridurre a solo due ore e 30 minuti al giorno l'attività del secondo maggiore impianto del Paese.

«Questa decisione mira a preservare le riserve al fine di mitigare gli impatti socio-ambientali e garantire una migliore gestione delle risorse idriche nella regione», riferisce in una nota della compagnia. In pieno funzionamento Belo Monte produce l'11% dell'energia generata in Brasile.

