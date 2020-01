Lagarde: «Grande rammarico per la Brexit»

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/30/4bcc518c-02ef-4975-a525-52de5b6f06ed.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Los Angeles (Stati Uniti), un uomo è scampato ad un incendio scoppiato in un edificio di 25 piani camminando sui davanzali delle finestre lungo la facciata. È stato quindi tratto in salvo, indenne, da un pompiere. In totale almeno nove persone, di cui una in condizioni gravi, sono rimaste ferite a causa delle fiamme.

Cosa succede nel mondo?

A righe in occasione dell'addio: Nigel Farage mostra i suoi calzini con i colori dell'Union Jack prima dell'inizio della sessione plenaria a Bruxelles. L’eurodeputato britannico del Partito della Brexit ha rivolto il suo addio al Parlamento europeo con un discorso trionfale. L'eurodeputato britannico del Partito della Brexit ha rivolto il suo addio al Parlamento europeo con un discorso trionfale. Il Parlamento ha quindi approvato il trattato che ratifica la Brexit.

Cosa succede nel mondo?

È ora di cena: un marangone dalla doppia cresta cattura un pesce in uno stagno del West Wetlands Park a Yuma, nello stato dell'Arizona (USA).

Cosa succede nel mondo?

Vecchia merce di contrabbando: un elmo corinzio di bronzo, risalente probabilmente a circa 2500 anni fa, è esposto su un tavolo nei locali della polizia criminale del Land Baviera. Gli inquirenti hanno arrestato un trafficante d’arte di 77 anni, noto ai servizi di polizia, alla stazione centrale di Monaco e hanno sequestrato l’elmo e altri manufatti artistici. Secondo le prime stime, il valore di mercato dell'elmo oscilla tra i 50.000 e i 100.000 euro (tra 53.000 e 107.000 franchi).

Cosa succede nel mondo?

Ecco come appare la superficie del Sole: questa nuova immagine è stata scattata alle Hawaii dal telescopio solare Daniel-K.-Inouye, il più grande del mondo.

Cosa succede nel mondo?

È da quasi trent'anni che l'imprenditore austriaco Richard «Mörtel» Lugner partecipa al Ballo dell'Opera di Vienna in compagnia di varie celebrità, motivo per cui spende enormi somme di denaro. Quest’anno ad accompagnarlo sarà l’ex sciatrice Lindsey Vonn. Richard Lugner ha spiegato di aver scelto l'ex atleta di 35 anni «perché parla un tedesco eccellente».

Cosa succede nel mondo?

Masso in caduta libera: nello Stato dell'Oregon, questa automobilista ha decisamente avuto fortuna nella sfortuna. Durante una frana, il suo veicolo è stato sfiorato solo leggermente da una roccia delle dimensioni di un salotto.

Cosa succede nel mondo?

Visita di una squadra di intervento: un veicolo blindato della polizia è parcheggiato davanti all'entrata di una modesta abitazione a Dortmund. Gli investigatori hanno interpellato sei dirigenti del club per motociclisti dei Bandidos nel corso di un'operazione condotta in varie città della Renania settentrionale-Vestfalia.

Cosa succede nel mondo?

Atmosferica: questa aurora boreale si è potuta ammirare contemporaneamente da Laitila e Ruovesi, in Finlandia.

Cosa succede nel mondo?

In volo nel bel mezzo dell'epidemia di coronavirus: un pilota in tuta protettiva parcheggia un aereo all'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe. A bordo si trovano 60 tonnellate di forniture mediche.

Cosa succede nel mondo?

A dorso di un essere umano: questo gatto si è accucciato comodamente nel cappuccio del suo proprietario mentre questi passeggia per Atene.

Cosa succede nel mondo?

All'aeroporto di Mahshahr, nel sud dell'Iran, un aereo di linea è uscito fuori pista, finendo su un'autostrada vicina. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito tra i circa 150 passeggeri e membri dell'equipaggio.

Cosa succede nel mondo?

Un barlume di speranza verde: gli alberi bruciati dagli incendi boschivi si innalzano negli altopiani al confine della Great Alpine Road, vicino a Melbourne, in Australia. Nel sottobosco, tuttavia, molte erbe e felci ricominciano a crescere.

Cosa succede nel mondo?

Immagini spettrali nel mezzo di un'epidemia di coronavirus: all'aeroporto internazionale Sultan Iskandar Muda in Indonesia, uno scanner di temperatura osserva solo una cosa: la temperatura corporea dei viaggiatori.

Cosa succede nel mondo?

Contrassegnato: in occasione della commemorazione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz a Oświęcim, un sopravvissuto dell'Olocausto mostra due numeri della sua prigionia tatuati sul braccio.

Cosa succede nel mondo?

Il potere dell'acqua: un'auto viene sepolta nel fango di una frana a Belo Horizonte, in Brasile. Diverse dozzine di persone hanno perso la vita durante le inondazioni seguite alle forti piogge nel sud del Brasile.

Cosa succede nel mondo?

Vicino a Beckenried (canton Nidvaldo), una gru su pneumatici di circa 80 tonnellate è stata ripescata dal lago dei Quattro Cantoni. Nella metà di gennaio, la macchina era caduta da una chiatta insieme a un trasformatore, affondando nel lago a 30 metri di profondità.

Cosa succede nel mondo?

Pezzi sbagliati? Pochi giorni prima della Brexit, il governo britannico ha presentato una moneta commemorativa da 50 penny in occasione dell'uscita dall'UE, questa volta con la data corretta, il 31 gennaio. In precedenza, la zecca reale aveva dovuto fondere un milione di monete coniate in omaggio a questo giorno storico, perché includevano la precedente ed errata data di uscita del 31 ottobre.

Cosa succede nel mondo?

Guardie protette: alcuni membri dei servizi di sicurezza sfilano in piazza Tienanmen a Pechino con maschere respiratorie. Data la forte diffusione della nuova malattia polmonare, la Cina ha notevolmente rafforzato le misure precauzionali.

Cosa succede nel mondo?

Nessuna fretta: visibilmente rilassati di fronte al seggio elettorale di Lima, i peruviani sono in attesa di poter votare durante le elezioni legislative.

Cosa succede nel mondo?

Il muro del lutto: un fan medita davanti a un affresco che raffigura l'ex giocatore di basket Kobe Bryant. Il cestista statunitense, uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, è morto con sua figlia in un incidente in elicottero in California.

Cosa succede nel mondo?

Danza di ruspe: decine di ruspe all'opera nel distretto di Caidian a Wuhan. Sul posto verrà costruita una clinica speciale per i pazienti infettati dal coronavirus.

Cosa succede nel mondo?

Cos'è questo circo? Questi pachidermi devono averne avuto davvero abbastanza della vita sotto i riflettori: a Ekaterinburg, in Russia, due esemplari si sono dati alla fuga nel momento in cui gli inservienti si apprestavano a caricarli a bordo dei mezzi che li avrebbero condotti al loro prossimo spettacolo.

Cosa succede nel mondo?

Un cucciolo di formichiere di poche settimane gioca con sua madre mostrando la lunga lingua. L’animale, che non ha ancora un nome, è il 64esimo esemplare della sua specie nato allo zoo di Dortmund.<br/>Immagine: Bernd Thissen/dpa</p>" } ]