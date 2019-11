Brexit: Moody's potrebbe declassare GB

L'agenzia americana Moody's ha avvertito che il rating della Gran Bretagna (attualmente AA2, il terzo più alto) potrebbe essere declassato per via della «paralisi politica causata dalla Brexit» ed ha rivisto da «stabile» a «negativo» l'outlook del Paese. Source: KEYSTONE/EPA/PATRICK SEEGER

L'agenzia americana Moody's ha avvertito che il rating della Gran Bretagna potrebbe essere declassato per via della «paralisi politica causata dalla Brexit» ed ha rivisto da «stabile» a «negativo» l'outlook del Paese. Lo riporta la BBC.

Attualmente il rating del Regno Unito è AA2, il terzo più alto. Moody's ha anche criticato la mancanza «di un piano chiaro su come aumentare la spesa pubblica», come promesso da entrambi i principali partiti Labour e Tory in vista delle elezioni del 12 dicembre.