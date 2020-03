È caccia ai beni rifugio: corsa all'oro

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/6/90a71663-7127-4774-a830-f96cbbf072cb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/6/90a71663-7127-4774-a830-f96cbbf072cb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/6/90a71663-7127-4774-a830-f96cbbf072cb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/6/90a71663-7127-4774-a830-f96cbbf072cb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/6/90a71663-7127-4774-a830-f96cbbf072cb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/6/90a71663-7127-4774-a830-f96cbbf072cb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In Germania, alcuni poliziotti hanno fatto una scoperta sorprendente dopo aver fermato un veicolo che aveva attirato la loro attenzione a causa della guida instabile del conducente: al posto del passeggero vi era un narghilè correttamente fissato al sedile con la cintura di sicurezza. Un gatto delle nevi su di una pista in Baviera, ancora parzialmente ricoperta di neve residua in pieno periodo di disgelo. Quest'anno in Europa si è registrato l'inverno di più caldo dall'inizio delle rilevazioni.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Una brezza calda sul muso: un cane si lascia preparare in vista del Crufts, il più grande salone canino del mondo, organizzato a Birmingham.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Incidente ferroviario: nei pressi di Ingenheim, nella regione di Strasburgo (Francia), alcuni addetti della Société nationale des chemins de fer (SNCF) esaminano il punto in cui un treno ad alta velocità diretto a Parigi è deragliato parzialmente.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

In un supermercato di Brisbane, in Australia, questo reparto è vuoto. Un gatto delle nevi su di una pista in Baviera, ancora parzialmente ricoperta di neve residua in pieno periodo di disgelo. Quest'anno in Europa si è registrato l'inverno di più caldo dall'inizio delle rilevazioni.
Immagine: Keystone Come si può vedere, nel fare scorte per paura del coronavirus, i clienti si sono precipitati soprattutto sulla carta igienica.
Immagine: dpa binari: i migranti che desiderano entrare in Europa seguono una ferrovia vicino all'Evros, un fiume situato alla frontiera greco-turca.
Immagine: dpa mondo?

Primi passi: per la gioia dello zoo di Aalborg, in Danimarca, i cuccioli di orso polare nati alla fine dello scorso anno esplorano per la prima volta il loro recinto.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

Un violento confronto: nel corso di una accesa discussione sull'impegno militare della Turchia in Parlamento è scoppiato un litigio.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

C'è un cattivo odore: davanti ai locali del ministero dell'Ambiente a Bucarest, alcuni manifestanti richiamano l'attenzione sull'aumento dell'inquinamento atmosferico nella capitale rumena.
Immagine: dpa Questo scatto spettacolare di Dream Lake, sulle Montagne Rocciose, negli Stati Uniti, è opera del fotografo Eric Gross. Nella foto, le onde del lago, situato a 3000 metri di altitudine, sembrano essersi addirittura congelate. In realtà, questo fenomeno glaciale ha un'altra spiegazione: la neve che si trovava sulla superficie ghiacciata del lago si è dapprima sciolta al sole, per poi congelarsi nuovamente secondo i movimenti delle onde.
Immagine: Dukas Queste donne protestano contro Isabel Plá per aver difeso il presidente Sebastián Piñera a seguito di dichiarazioni controverse sugli abusi sessuali.
Immagine: dpa Come se non bastasse, ha colpito un idrante che è stato completamente strappato dalla sua base, generando una fontana d'acqua alta diversi metri.
Immagine: Kapo SH I proiettili presumibilmente hanno percorso 240 km sopra il Mar del Giappone e hanno raggiunto un'altitudine di volo di 35 km prima di schiantarsi.
Immagine: Keystone In Iraq, un ufficiale di polizia usa la fionda contro i manifestanti. L'Iraq ha attraversato una crisi politica per diversi mesi. Le proteste riguardano la corruzione endemica e l'élite politica.
Immagine: dpa Ora aspettano al confine sul fronte turco nonostante le fredde temperature.
Immagine: dpa La polizia dell'Assia e la polizia federale si sono lanciate alla ricerca dell'oggetto volante. È stato anche impiegato un elicottero.
Immagine: Keystone Alcune aquile di mare se ne stanno appollaiate su dei cumuli di ghiaccio galleggianti sull'isola di Hokkaido, in Giappone.
Immagine: dpa In seguito all'annuncio di Ankara in merito all'apertura delle frontiere, migliaia di persone tentano di entrare nell'Unione europea.
Immagine: dpa Il numero di casi accertati di SARS-CoV-2 (COVID-19) nel paese è salito a oltre 4000.
Immagine: dpa