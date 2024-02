Il logo di Capital One Financial Keystone

Il colosso bancario statunitense Capital One ha annunciato che acquisirà la società di servizi finanziari Discover, in un accordo azionario da 35,3 miliardi di dollari che unisce due delle principali società di carte di credito americane.

In base all'accordo gli azionisti di Discover riceveranno 1,0192 azioni Capital One per ciascuna azione Discover, un premio del 26,6% rispetto al prezzo di chiusura di Discover di venerdì. L'acquisizione di Discover aiuterà a «costruire una rete di pagamenti in grado di competere con le più grandi reti e società di pagamento», ha affermato in una nota il fondatore e ceo di Capital One, Richard Fairbank.

Una volta concluso l'accordo, gli azionisti di Capital One deterranno circa il 60% della società combinata, mentre gli azionisti di Discover ne deterranno circa il 40%. Discover è una delle principali reti di carte di credito degli Stati Uniti, ma è più piccola delle prime tre: Visa, Mastercard e American Express. L'acquisizione della società «accelererà la crescita e massimizzerà il valore per i nostri azionisti, consentendo loro di partecipare all'enorme vantaggio della società combinata», ha affermato Michael Rhodes, ceo di Discover.

Secondo Capital One, se approvato, l'accordo dovrebbe concludersi alla fine del 2024 o all'inizio del 2025. «Le attività combinate delle carte di credito saranno in una posizione ancora più forte per fornire prodotti ed esperienze leader del settore che abbracciano il mercato delle carte di credito a tutti i consumatori, piccole imprese e commercianti», ha affermato Capital One nella sua dichiarazione.

Le aziende terranno una teleconferenza alle 14 di oggi, ota svizzera.

SDA