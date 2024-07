Secondo Caritas si tratta di un lavoro che apre la strada ad altri impieghi. Keystone

Sta suscitando discussioni un'inserzione per un impiego presso Caritas: l'organizzazione che si prefigge di lottare contro la povertà in Svizzera e nel mondo offre uno stipendio di 3500 franchi al mese per un giurista alle prime armi assunto a tempo determinato.

Al candidato, cui viene offerta un'occupazione come consulente legale junior sull'arco di 6-12 mesi a Lucerna, viene richiesto il master in diritto, riferisce oggi 20 Minuten.

Il portale mette in relazione il salario in questione con quelli di un analogo posto presso il Canton Zurigo: un dipendente di 20-29enne con la stessa formazione senza funzione di quadro riceve 5872 franchi. Stando al calcolatore dell'Unione sindacale svizzera (USS) un giurista senza esperienza lavorativa dovrebbe guadagnare 6560 franchi a Lucerna.

Contattata dalla testata zurighese, una portavoce di Caritas spiega che l'organismo offre queste posizioni temporanee per i laureati che non hanno ancora esperienza professionale e sono alla ricerca del loro primo impiego. Il posto in questione è più di un semplice stage. «Serve ad acquisire una prima esperienza: il candidato viene supervisionato e istruito, non è ancora autonomo e non deve assumersi la piena responsabilità dei risultati del suo lavoro».

Oltre allo stipendio, ulteriori vantaggi

Oltre allo stipendio ci sono inoltre ulteriori vantaggi, come un'indennità mensile per il trasporto e contributi finanziari per la formazione continua. Caritas ha fatto buone esperienze, sottolinea l'addetta stampa: i giovani hanno poi trovato un impiego gratificante. I

giuristi in questione hanno anche eventualmente l'opportunità di rimanere con Caritas Svizzera e ottenere una posizione permanente, con uno stipendio superiore a quello indicato nel calcolatore dei salari. Nel frattempo il numero di candidature per l'annuncio rientra nella media per una posizione di questo tipo. «I primi colloqui inizieranno presto».

L'organizzazione è stata anche interrogata sullo scarto fra lo stipendio in questione e quello del numero uno di Caritas (in passato si era parlato di oltre 200'000 franchi all'anno). «Il compenso del direttore è giustificato in base alle sue responsabilità e il divario tra i salari più bassi e quelli più alti di Caritas Svizzera è piuttosto ridotto, in confronto ad altrove».

Una busta paga di 3500 franchi non permette peraltro di fare la la spesa in un mercato Caritas, un'offerta destinata ai più bisognosi: è infatti appena al di sopra del limite per ottenere la tessera che dà diritto alle agevolazioni.

Il VPOD critica l'annuncio di Caritas

Il Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD) critica l'annuncio di Caritas. «Lo stipendio è chiaramente troppo basso per una posizione a tempo pieno, anche come salario iniziale», afferma il segretario sindacale Patrick Feucht in dichiarazioni raccolte da 20 Minuten.

I dipendenti delle ong spesso però guadagnano meno di quelli del settore privato o della pubblica amministrazione. «Molti accettano questa situazione perché apprezzano un lavoro significativo», spiega Feucht. In questo senso a suo avviso lo stato è corresponsabile, visto che ong assumono compiti del settore pubblico, come l'assistenza ai rifugiati.

