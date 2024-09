Ecco quale aumento dei premi di cassa malattia prevede Santésuisse

Secondo Santésuisse i premi delle casse malati aumenteranno di almeno il 5%, secondo Bonus di quasi il 7% e in taluni casi anche oltre il 12% Keystone

La federazione delle casse malattia Santésuisse prevede un aumento dei premi di almeno il 5% nel 2025. Interrogata dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, l'associazione prevede una forte crescita dei costi anche per l'anno in corso.

SDA

Santésuisse basa le sue previsioni sull'aumento del 4,8% dei costi sanitari per assicurato nei primi sette mesi di quest'anno, hanno annunciato oggi i giornali del gruppo Tamedia.

L'associazione prevede una forte crescita dei costi anche per l'anno prossimo, dato che sono previsti aumenti delle tariffe a favore dei fornitori di servizi.

Stando a un comunicato odierno, il portale di confronto online Bonus.ch prevede un aumento ancora più marcato dei premi per il prossimo anno. Secondo sue stime dovrebbero crescere in media di quasi il 7%.

Gli assicuratori malattie con basse riserve prevedono addirittura di subire aumenti superiori al 12%. E «nei casi più estremi», i premi potrebbero crescere di oltre il 50%.

Di recente sono aumentati soprattutto i costi delle analisi di laboratorio, dello Spitex e della fisioterapia.

Inoltre, le spese per i farmaci e le quantità prescritte sono incrementate in modo significativo, così come il volume delle prestazioni, il numero di trattamenti sanitari e i costi amministrativi, secondo Bonus.ch.

mp, ats