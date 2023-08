Sui rendimenti hanno avuto un impatto non indifferente le azioni straniere. Keystone

Luglio almeno lievemente positivo per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato allo 0,3%.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni straniere (+1,0%) nonché, in misure minore, quelle elvetiche (+0,5%), emerge dalle tabelle pubblicate oggi dalla banca. Hanno marciato timidamente in avanti le obbligazioni svizzere (+0,2%), mentre un risultato negativo è stato generato dagli immobili (-0,1%) e dalle obbligazioni straniere (-1,7%).

Nel periodo in rassegna l'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del +1,1%, quello meno accorto (o fortunato) del -0,6%. Nel primo caso si trattava di una piccola cassa (patrimoni amministrati meno di 300 milioni), nel secondo di una realtà di medie dimensioni (fra 300 milioni e 1 miliardo).

Il commento degli esperti di UBS

«L'ottimismo dei mercati osservato in giugno è proseguito anche in luglio e il corso delle azioni è salito ulteriormente», commentano gli esperti di UBS. Il motivo è da ricercare nell'accenno della Federal Reserve al fatto che il rialzo dei tassi di luglio potrebbe essere l'ultimo di questo ciclo. Allo stesso tempo anche la Banca centrale europea non ha fornito alcuna indicazione esplicita riguardo a ulteriori rialzi.

I mercati ritengono ancora alta la possibilità di un atterraggio morbido dell'economia statunitense, con però l'incertezza sull'entità e la tempistica degli effetti frenanti dei precedenti rialzi dei tassi. Secondo UBS date le valutazioni attuali e gli scenari potenziali in questa fase del ciclo economico le obbligazioni – soprattutto i segmenti più difensivi e di qualità superiore – presentano un rapporto rischio-rendimento migliore rispetto alle azioni.

Cumulando i dati dei primi sei mesi mesi si ottiene per le casse pensioni svizzere una performance provvisoria del 2023 pari al +3,9%. Nel 2022 il rendimento era stato ampiamente negativo, pari al -9,6%, mentre nel 2021 era stato segnato +8,4%. Va in questo ambito notato che il 2022 è stato il secondo anno peggiore dopo il 2008 (-12,8%). Se si prende come riferimento il 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance delle casse pensioni è stata in media del +3,0% all'anno.

