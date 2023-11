L'andamento dei mercati non ha aiutato le casse pensioni svizzere. Keystone

Ottobre negativo per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato al -1,4%.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le obbligazioni estere (-2,3%) e le azioni svizzere (-0,7%), emerge dalle tabelle pubblicate oggi dalla banca. Hanno invece marciato sul posto gli immobili (-0,1%) e un impatto positivo è giunto dalle obbligazioni elvetiche (+4,3%) e dalle azioni straniere (+3,7%).

Nel periodo in rassegna l'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del +0,2%, quello meno accorto (o fortunato) del -3,1%. Nel primo caso si trattava di una grande cassa (patrimoni amministrati oltre 1 miliardo di franchi), nel secondo di una realtà di piccole dimensioni (meno di 300 milioni).

Pesa il conflitto in Medio Oriente

In ottobre i mercati hanno continuato a registrare una tendenza negativa, commentano gli esperti di UBS. A livello globale, sia i titoli azionari che quelli obbligazionari si sono indeboliti, sulla scia della guerra tra Hamas e Israele, di una stagione di utili aziendali contrastata e dei continui timori che i tassi di interesse possano rimanere alti a lungo.

Il conflitto in Medio Oriente Israele ha inoltre determinato una maggiore domanda di valori rifugio, aumentando la pressione al rialzo sul franco svizzero. «Ciononostante riteniamo che le prospettive per le principali classi di attivi rimangano positive e costituiscano una buona base per un portafoglio equilibrato», osservano gli specialisti dell'istituto guidato da Sergio Ermotti.

Cumulando i dati dei primi dieci mesi si ottiene per le casse pensioni svizzere una performance provvisoria del 2023 pari al +1,1%. Nel 2022 il rendimento era stato ampiamente negativo, pari al -9,6%, mentre nel 2021 era stato segnato +8,4%.

Va in questo ambito notato che il 2022 è stato il secondo anno peggiore dopo il 2008 (-12,8%). Se si prende come riferimento il 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance delle casse pensioni è stata in media del +2,9% all'anno.

hm, ats