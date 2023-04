Cassis chiede sforzi particolari alla Banca Mondiale per l'Ucraina

Secondo Ignazio Cassis la ricostruzione dell'Ucraina richiederà sforzi enormi. (foto d'archivio) Keystone

Gli sforzi per la pace in Ucraina necessitano finalmente di uno sforzo particolare. Lo ha affermato oggi il consigliere federale Ignazio Cassis in una conferenza stampa a margine degli incontri di primavera della Banca Mondiale a Washington.

La ricostruzione dell'Ucraina non sarà facile e richiederà molto tempo, ha dichiarato il ministro degli esteri. «La Banca Mondiale deve compiere uno sforzo di dimensioni simili a quelle della creazione della Banca dopo la Seconda Guerra Mondiale».

Nel quadro della Strategia di cooperazione internazionale 2025-2028, il Consiglio federale ha stanziato 1,8 miliardi di franchi per l'Ucraina nei prossimi sei anni.

Si tratta di un primo passo, ha detto, per definire il fondo e le strutture. «Il percorso di ricostruzione sarà probabilmente accompagnato da una nuova legge federale, da dibattiti parlamentari e probabilmente da un referendum», ha spiegato Cassis. «È una questione importante che durerà più di una generazione. Lo paragono spesso a un progetto come la Neat.»

fach, ats