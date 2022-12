L'esperto: «C'è una recessione e tutti la sentiremo, ma...»

Immagine d'illustrazione KEYSTONE/ENNIO LEANZA

«Quanto aumenterà l'inflazione?»: una domanda che ha caratterizzato l'anno finanziario 2022. blue News ha quindi voluto chiedere al capo economista David Marmet cosa porterà il 2023 e cosa significa per tutti noi.

Le previsioni per l'anno finanziario 2023 sono più cupe ora di quanto non lo siano state in passato. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) prevede per il prossimo anno una crescita dell'economia svizzera a un tasso inferiore alla media, ossia dell'1%, a condizione che la carenza di energia non si concretizzi quest'inverno.

Ma prima di pensare che si tratti solo di altre cattive notizie, e quindi non intendi andare avanti nella lettura, sappi che blue News ha scoperto che le valutazioni degli esperti non sono solo negative. Ne abbiamo parlato con David Marmet, Chief Economist Switzerland presso la Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Signor Marmet, quest'anno la domanda ricorrente è stata: «Quanto aumenterà l'inflazione?». Noi ora le chiediamo: quali saranno le caratteristiche dell'economia svizzera nel 2023?

Mentre tra i nostri vicini, cioè nell'Eurozona, ma anche negli Stati Uniti, la questione della recessione è nell'aria, ciò che sarà decisivo per l'economia svizzera è la forza e la velocità con cui l'inflazione diminuirà. A mio avviso, la seconda grande questione che ci occuperà nel prossimo anno è strettamente legata all'andamento dell'inflazione. In particolare, la velocità con cui il potere d'acquisto dei cittadini si normalizzerà e non continuerà a diminuire.

Perché la questione della recessione non si pone in Svizzera?

La Svizzera segue sempre gli sviluppi dell'economia globale in modo un po' più contenuto. Se c'è una ripresa economica globale, nella Confederazione la situazione è meno evidente. Ma questo funziona anche al contrario: se l'economia è in difficoltà, da noi il tutto è più attenuato.

Recessione significa crescita negativa, cioè quando l'economia si contrae. Da noi, invece, parliamo ancora di crescita positiva, anche se inferiore alla media, ma è pur sempre una crescita. Non dobbiamo dimenticarlo.

La ZKB prevede che l'inflazione salirà di nuovo a oltre il 3% a gennaio, ma poi diminuirà da febbraio. Nel corso dell'anno, i nostri economisti prevedono un tasso di inflazione del 2,2%.

Nota della redazione: per confronto, nel 2018, 2019 e 2021 l'economia svizzera è cresciuta rispettivamente del 3,8%, dell'1,1% e del 4,2%. La grande eccezione è stato il 2020, anno del Covid, quando il PIL è diminuito del 2,4% rispetto all'anno precedente.

Torniamo all'inflazione: perché aumenterà a gennaio, per poi diminuire di nuovo da febbraio?

Perché i prezzi dell'elettricità aumenteranno in media del 27% nel 2023 e saranno inclusi da gennaio nell'indice dei prezzi al consumo. D'altra parte, i prezzi del petrolio e del gasolio da riscaldamento sono nuovamente diminuiti, il che avrà un effetto frenante sul tasso di inflazione.

Quindi ci saranno più soldi nel conto in banca rispetto ad ora?

Sarebbe bello, ma non è così semplice. Prendiamo l'esempio dei salari: questi sono aumentati di meno rispetto all'inflazione. Quindi, alla fine, rimangono meno soldi.

In autunno, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno negoziato aumenti salariali in singoli settori che sono superiori al tasso di inflazione del 2023. Tuttavia, nella maggior parte dei settori, è probabile che i salari aumentino meno del 2,2%, motivo per cui l'inflazione rimarrà direttamente negativa per i cittadini il prossimo anno. E la vita sta diventando più costosa.

Questo significa che se voglio risparmiare, l'unica cosa da fare è rinunciare?

Se voglio risparmiare più soldi rispetto agli ultimi anni, ma il mio stipendio non è aumentato in modo significativo, allora sì, devo per forza fare a meno di qualcosa.

La Banca nazionale svizzera (BNS) sta cercando di frenare l'inflazione con ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Viste le previsioni, non dovrebbe procedere più speditamente?

Sarebbe stato possibile un aumento dei tassi di interesse superiore ai recenti 50 punti base. Tuttavia, poiché gli effetti sono ritardati, è anche comprensibile che la BNS abbia agito con maggiore cautela. Presumo che anche il prossimo rialzo dei tassi di interesse a marzo sarà di 50 punti base e il tasso di interesse di riferimento sarà aumentato all'1,5%.

Cosa significano gli aumenti dei tassi di interesse per inquilini e proprietari?

Se il tasso d'interesse di riferimento aumenta, in linea di principio aumentano anche i tassi ipotecari. Ma dipende anche da quale variante hanno scelto i proprietari: se il tasso variabile Saron o il mutuo a tasso fisso. Con Saron, le cose diventano subito più care per i proprietari.

Ma può anche essere più costoso per gli inquilini. Perché se il tasso di interesse di riferimento aumenta di 25 punti base, il proprietario ha il diritto di addebitare il 3% in più sull'affitto, a condizione però che in passato abbia trasferito i tagli dei tassi di interesse.

Ma in entrambi i casi, è probabile che gli affitti aumentino, anche a causa della crescita dei costi accessori.

Anche il mercato del lavoro è un elemento centrale e un importante indicatore dell'economia svizzera. Quest'anno l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla carenza di lavoratori qualificati. Cosa si aspetta per il 2023?

Sì, la carenza di lavoratori qualificati rimarrà certamente l'argomento dominante nel 2023. Ci si può chiedere dove sono andate tutte le persone. A causa del Covid, ci si potrebbe aspettare che ci saranno più disoccupati.

Almeno in teoria, funziona così: se l'economia va giù, ci sono cifre più alte relative alla disoccupazione. Ma come sappiamo, i dati sui senza lavoro sono diminuiti significativamente nel 2022.

Perché funziona diversamente nella pratica?

Ci muoviamo in un'economia dinamica e in un mercato del lavoro a più componenti. La digitalizzazione o fenomeni globali come il cambiamento climatico richiedono professionisti specializzati che non possono essere formati con la stessa rapidità con cui sarebbe necessario. Questo porta a questa situazione paradossale.

Ha qualche consiglio per sdrammatizzare un po' questa situazione complicata?

Probabilmente la risorsa più importante della Svizzera è la mente dei suoi cittadini. Per questo motivo dobbiamo educarci costantemente, rimanere flessibili e affrontare i grandi cambiamenti della società. Per fare un esempio: le persone invecchiano sempre di più. Forse, a lungo termine, sarebbe utile un'ulteriore formazione sull'assistenza agli anziani.

In sintesi, per il 2023 questo significa che...

... che c'è una recessione e che la sentiremo. L'industria sarà probabilmente colpita più duramente rispetto al settore dei servizi. La stragrande maggioranza della popolazione lo sentirà direttamente nel suo portafoglio. Ma poiché abbiamo un alto tasso di immigrazione, la domanda economica complessiva non crollerà e la Svizzera probabilmente non scivolerà in una recessione.