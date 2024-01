Il 2023 è stato un altro anno di crescita per Chicorée, catena di abbigliamento elvetica presente anche in Ticino e nei Grigioni che punta soprattutto al mercato giovanile. L'impresa ha conseguito un fatturato record e intende ulteriormente espandersi soprattutto in Romandia e a sud delle Alpi.

Chicorée è un marchio ben conosciuto. sda

Il giro d'affari si è attestato a 189 milioni di franchi, il 3% in più dei dodici mesi precedenti, ha indicato oggi l'impresa con sede a Dietikon (ZH).

Malgrado una situazione di mercato difficile nel settore della vendita al dettaglio, a causa delle rinunce dei consumatori e dell'aumento del costo della vita, Chicorée ha continuato a crescere nel 2023, aprendo quattro negozi per una rete che comprende ora 180 filiali, sottolinea la dirigenza.

«Siamo molto soddisfatti del fatto che, dopo un forte 2022, siamo stati in grado di ottenere un altro risultato da primato anche per il 2023, nonostante l'inflazione e la scarsa propensione al consumo», afferma il Ceo Thomas Ullmann, citato in un comunicato.

La storia di Chicorée in breve

Chicorée è stata fondata nel 1982 da Jörg Weber, che ha cominciato importando jeans dall'Italia. Nel 1985 l'imprenditore ha aperto il suo primo negozio a Baden (AG).

Sono seguiti anni di espansione, con 25 filiali nel 2000 e oltre 150 a fine 2017. Oggi Chicorée è una realtà che dà lavoro a oltre 900 persone.

L'attuale Ceo Ullmann è succeduto a Weber nel 2020, ma svolgeva funzioni dirigenziali in seno alla società già da 25 anni.

