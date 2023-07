Non c'è crisi per gli animali domestici. Keystone

Ancora una volta gli alimenti per cani e gatti hanno dato il maggior contributo alla crescita delle vendite di Nestlé, multinazionale nota soprattutto per i prodotti destinati agli esseri umani.

Sia il cibo per animali umido che quello secco hanno mostrato un «forte slancio» nel primo semestre, ha indicato oggi la società. Il comparto ha visto il giro d'affari salire (su base annua) del 15%, mostrandosi in assoluto il più dinamico, con marchi quali Purina One, Purina Pro Plan e Friskies che hanno tutti presentato progressioni a due cifre. Il secondo segmento più gettonato è stato quello dei dolciumi, con un +11%. Come noto i ricavi dell'intero gruppo sono aumentati del 9% (si parla sempre di progressione organica, cioè al netto degli effetti dei cambi, di dismissioni e acquisizioni), un balzo in avanti generato esclusivamente dall'aumento dei prezzi, non dei volumi.

In termini assoluti l'alimentazione animale ha generato un fatturato di 9,3 miliardi di franchi, un dato secondo solo a quello della categoria caffè, che è a 12,3 miliardi. Il giro d'affari complessivo del colosso di Vevey si è attestato a 46,3 miliardi di franchi.

Intanto brindano gli investitori: alla borsa di Zurigo il titolo Nestlé a un'ora dalla fine delle contrattazioni guadagnava circa il 3%.

hm, ats