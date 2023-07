La Cina rafforza i controlli sull'export di gallio e germanio. Keystone

Il ministero del commercio cinese ha annunciato il rafforzamento dei controlli sull'export dei metalli rari gallio e germanio, alla base di prodotti hi-tech.

«Vorrei ribadire che gli articoli relativi a gallio e germanio hanno evidenti proprietà a duplice uso sia militare sia civile», ha notato il portavoce del ministero degli esteri Wang Wenbin, per il quale «è pratica internazionale comune implementare i controlli».

Anche gli Stati dell'Ue hanno rafforzato «i controlli sull'export di alcuni articoli. Il governo cinese ha deciso in conformità con la legge per garantire un uso per scopi legittimi, senza colpire un paese specifico».

SDA