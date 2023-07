Prodotti a base di cioccolato del marchio «Kinder» sono stati contaminati da salmonella l'anno scorso: il batterio ha infettato un totale di 49 persone in Svizzera, tra queste vi sono soprattutto bambini al di sotto dei dieci anni di età.

Immagine simbolica. KEYSTONE/DPA/Oliver Berg

È quanto emerge dal rapporto sui focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari del 2022 pubblicato lunedì dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), citato anche dalle testate 24 heures e La Tribune de Genève.

In totale sono stati registrati 455 casi di salmonella dovuti a cioccolata contaminata del sopracitato marchio in 17 nazioni. In particolare, sono stati colpiti i bambini sotto i 10 anni, ma in Svizzera l'età media delle vittime, residenti in 15 cantoni, è stata di soli 3 anni.

Nell'aprile dell'anno scorso, l'azienda Ferrero (nella sua succursale in Svizzera) ha ritirato e richiamato tutti i prodotti targati «Kinder» provenienti dalla fabbrica in Belgio, da cui proveniva la cioccolata contaminata: nello specifico, all'origine dell'infezione batterica vi era la catena di produzione della materia grassa del latte.

dv, ats