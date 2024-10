La Comco ha agito in collaborazione con le autorità europee. Keystone

La Commissione della concorrenza (Comco) archivia un'indagine avviata due anni or sono contro Novartis per presunto abuso di brevetti. Le verifiche hanno dimostrato che l'azienda farmaceutica si è comportata in modo conforme alla legge, ha indicato oggi l'autorità.

L'inchiesta era partita nel settembre 2022 e all'epoca era anche stata effettuata una perquisizione presso la sede centrale del gruppo a Basilea. Novartis era sospettata di aver utilizzato un brevetto per un preparato per il trattamento di malattie della pelle per proteggersi dai concorrenti.

Le investigazioni hanno mostrato che il comportamento adottato dall'impresa era corrente nell'ambito del diritto sui brevetti e conforme al diritto sui cartelli. Gli indizi di un abuso non si sono confermati e i funzionari bernesi archiviano quindi l'inchiesta senza seguito.

Nell'ambito di questo caso la Comco ha cooperato con la Commissione europea, sulla base dell'accordo bilaterale esistente dal 2014 tra l'Unione europea e la Svizzera nel campo del diritto sulla concorrenza. L'Ue ha condotto la propria analisi della fattispecie giungendo alle stesse conclusioni.

