Il comparto del commercio mostra una buona evoluzione. Keystone

Giugno positivo per i negozi stanziali e online svizzeri, che hanno visto le loro vendite beneficiare di una progressione – corretta per spurgare gli effetti dei differenti giorni di vendita e festivi – del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2022.

Nel confronto con maggio – e al netto delle variazioni stagionali – l'incremento è stato del 2,0%, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione, le variazioni sono del +1,8% (sia per il mese che per l'anno).

Escludendo i distributori di benzina (su cui incide il molto volatile prezzo del petrolio) e tenendo conto delle correzioni in base all'effetto dei giorni di vendita e di quelli festivi, in giugno il giro d'affari è salito del 4,9% (+2,6% in termini reali) rispetto allo stesso periodo del 2022.

La vendita di derrate alimentari, bevande e tabacchi ha registrato un aumento annuo pari al 4,3% in termini nominali (-0,2% reale). Il comparto non alimentare nel periodo di riferimento ha invece segnato +4,8% (+3,9% reale).

La statistica, fornita mensilmente dall'UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.

hm, ats