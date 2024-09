Commerzbank è da giorni al centro dell'attualità finanziaria europea. Keystone

Commerzbank starebbe cercando di difendersi da una possibile acquisizione da parte del concorrente italiano Unicredit ricorrendo anche ad istituti esterni.

SDA

Stando alla Börsen-Zeitung la banca tedesca ha incaricato sia la svizzera UBS che l'americana Goldman Sachs di elaborare delle proposte.

Il quotidiano finanziario di Francoforte cita in tal senso ambienti del consiglio di vigilanza di Commerzbank. Stando a queste fonti per convincere gli azionisti della sua indipendenza la nuova Ceo Bettina Orlopp starebbe valutando una strategia più aggressiva: la stessa Commerzbank potrebbe quindi agire come acquirente nel consolidamento del mercato in atto e quindi passare all'offensiva. La società si aspetta le prime proposte già in ottobre.

Come si ricorderà con un colpo a sorpresa Unicredit ha sfruttato una vendita di azioni da parte del governo federale tedesco per comprare una partecipazione nella società con sede a Francoforte, acquisendo nel contempo altre azioni sul mercato. L'impresa con sede a Milano si è così assicurata l'accesso a un totale di circa il 21% delle azioni attraverso strumenti finanziari quali opzioni. Allo stesso tempo, Unicredit ha richiesto l'autorizzazione ufficiale per aumentare la propria partecipazione fino al 29,9% del capitale.

hm, ats