La ragione sociale Competec è meno conosciuta dei due marchi Brack e Alltron. Keystone

Competec cambia nome: il gruppo con sede a Mägenwil (AG) attivo nel commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiale informatico e di elettronica di consumo ha deciso di mutare denominazione in Brack Alltron.

SDA

Unisce in tal modo nella ragione sociale i due marchi più conosciuti del conglomerato. L'azienda si è inoltre data una nuova organizzazione.

«Vogliamo continuare a svolgere anche in futuro un ruolo decisivo nel plasmare il panorama della vendita in Svizzera», afferma il Ceo Stefan Fraude, citato in un comunicato odierno. «Lo faremo battendo strade nuove e diverse, senza dimenticare i nostri punti di forza, che hanno costituito le nostre fondamenta per trent'anni».

Le radici dell'impresa risalgono infatti al 1994, quando Roland Brack fondò la società Brack Consulting, un'impresa che rapidamente si concentrò nel commercio. Oggi quella che dal 2007 si è chiamata Competec è una realtà con 1300 dipendenti e un fatturato che nel 2023 ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi.

hm, ats