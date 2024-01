Volg ha una presenza capillare in molte regioni svizzere. Keystone

Volg, catena di commercio al dettaglio che comprende centinaia negozi di paese, ha contabilizzato nel 2023 un fatturato di 1,8 miliardi di franchi, l'1,4% in più dell'anno prima.

In un contesto di mercato difficile, Volg ha ottenuto ancora una volta un risultato notevole, afferma la dirigenza in un comunicato odierno. Il 77% dei ricavi è stato realizzato con prodotti provenienti dalla Svizzera, una quota che sale all'82% nel comparto dei prodotti freschi. «Questo dato elevato fa del gruppo Volg il rivenditore con la più alta percentuale di articoli elvetici nel suo assortimento, il che sottolinea chiaramente il suo legame con la popolazione rurale e la produzione locale», argomentano i vertici.

Non presente in Ticino ma diffusissima nei Grigioni, la catena Volg ha sede a Winterthur (ZH) e si caratterizza per i suoi negozi, anche molto piccoli, situati pure nelle valli più discoste: in totale ve ne sono quasi 600. Molti punti vendita sono diventati agenzie postali. La società punta molto sulla vicinanza al consumatore e sulla concezione del negozio anche come luogo d'integrazione.

Fondata nel 1886, Volg (il nome sta per Verband ostschweizerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften, ossia federazione delle cooperative agricole della Svizzera orientale) è stata la prima cooperativa agricola della Confederazione, stando al Dizionario storico della Svizzera. Nel 1993 si è fusa con altre cinque grandi organizzazioni per dare vita al colosso Fenaco.

hm, ats