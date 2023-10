Coop riorganizza le sue filiali. Keystone

Coop abbandona il marchio Microspot: il negozio online – che vende elettronica di consumo, articoli per la casa e altro ancora – sarà integrato nelle attività web di Interdiscount.

In tal modo Interdiscount amplierà notevolmente la sua offerta su internet, spiega la cooperativa in un comunicato odierno. Oltre a tutti i prodotti presenti nei punti vendita fisici il negozio online offrirà soprattutto una scelta completa di elettronica di consumo e un ricco assortimento di articoli non alimentari «a prezzi imbattibili», assicura il grande distributore.

L'integrazione avverrà nei prossimi mesi. A tutti i collaboratori coinvolti sarà offerto un posto di lavoro. Interdiscount si fa inoltre carico di tutti gli obblighi di Microspot.ch, a partire dalle ordinazioni pendenti, dai servizi di garanzia e dalle riparazioni.

Parallelamente all'ampliamento dell'offerta web Interdiscount investe nell'allestimento dei negozi e conferma la concezione lanciata nel 2022, che si focalizza su zone di servizio e consulenza ben definite nel quadro della strategia omni-channel: l'offerta nei punti di vendita va cioè di pari passo con quella online.

I clienti possono per esempio scoprire e provare nuovi prodotti e tecnologie direttamente sul posto. L'obiettivo di questo approccio è ottenere una perfetta combinazione di negozi online e fisici.

hm, ats